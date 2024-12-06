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Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışı açıklama yapan Özbek, "TFF Başkanı, dün katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Biz de konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusundan bulunduk. Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 17:15, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 18:16
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu hakkında tehdit, hakaret, haklı kin ve düşmanlığa tahrik etme iddiasıyla hazırlanan suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Savcılığına verdi.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "TFF Başkanı, dün katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray Kulübü Başkanına yapılan tehdit bütün camiaya yapılmış olarak addedilir. Biz de konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusundan bulunduk. Türk hukukunun gerekeni yapacağından eminim. Futbolun bu seviyeye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum ve Türk hukukuna güveniyorum." diye konuştu.

Dursun Özbek, istifaya davet ettikleri TFF yönetimine güvenmediklerini dile getirerek, "Bu federasyona biz oy verdik. Ancak seçildikten sonra adaletten yoksun uygulamalar yapmaktadır. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübünü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etti. Galatasaray olarak duruşumuzu sergiledik. Bu konuda gereken ifadeyi Başsavcılığa verdim. Onların da gerekeni yapacağından eminim." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, TFF ile aralarındaki gerilimin Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına etkisinin olup olmayacağının sorulması üzerine, "Takımıma son derece güveniyorum. Herhangi bir endişe de taşımıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Camia olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarına değinen Özbek, "Camiamızın bize desteği tam. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.

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