Siirt'te 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde Ayvalıbağ İlkokulu'nda 11 öğrenci, yedikleri çikolatanın ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 17:22, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:24
Siirt'in Pervari ilçesinde 11 öğrenci, yedikleri çikolatanın ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalıbağ köyündeki Ayvalıbağ İlkokulu öğrencilerinin, yedikleri çikolatanın ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Pervari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.