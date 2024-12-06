2 kardeşin öldüğü kazada, şoföre 15 yıla kadar hapis istemi

Kaza, 28 Temmuz'da saat 15.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunun 35'inci kilometresi Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Karanfil yönetimindeki 06 DF 3723 plakalı otomobil, istasyondan ana yola çıkan Gökhan P. yönetimindeki 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan kız kardeşler Nimet Göverçile ile Nemide Karanfil hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Karanfil yaralandı.

Bu arada kaza, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonunun, yaklaşık 5 yıl önce Nemide Karanfil ve bir süre önce hayatını kaybeden eşine ait olduğu öğrenildi. Diğer yandan Nimet Göverçile'nin Danimarka'da yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce izin için Türkiye'ye geldiği, o gün geri dönmeyi planladığı için kardeşi Nimet ve yeğeni Ahmet ile birlikte anne ve babalarının mezarını ziyarete giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü Gökhan P., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuksuz sanık Gökhan P. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen Gökhan P., kazada kusuru olmadığını öne sürerek, "Nevşehir'den Gaziantep'e çekirdek götürüyordum. Petrole ihtiyaçlarımı gidermek için girmiştim. Ardından sinyal yakarak kontrollü şekilde çıkış yaptım. Sağ şeritte 50-100 metre kadar ilerledim. Yanımdan 2-3 araç geçti. Kendi şeridimde ilerlerken arkamdan bir çarpma sesi duydum. Araçtan inip kamyonun arkasına gidip hemen 112'yi aradım. Herhangi bir kusurum yoktur" ifadelerini kullandı.

Sanık Gökhan P., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.