Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Ekiplerce yakalanan R.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 18:55, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 19:40
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin ilçeye bağlı Derekarabağ köyünde olduğunu belirledi.
Ekiplerce yakalanan R.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.