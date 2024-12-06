Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin ilçeye bağlı Derekarabağ köyünde olduğunu belirledi.

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