Dilan Polat'tan olay cuma paylaşım
Sosyal medya paylaşımları ile olay olan Dilan Polat'tan bir video geldi. Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyu "Tüm sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma Kuran'ı okutan yengem." notuyla paylaştı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 19:37, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 19:39
Sosyal medyadan yaptığı gösteriş dolu paylaşımları ile dikkat çeken ve sonra eşi Engin Polat ile beraber Polatlar Soruşturması olarak da bilinen kara para aklama davasından da hatırlanan Dilan Polat'tan yeni bir paylaşım geldi.
Instagram hesabından yayınladığı 'cuma' paylaşımında "Tüm sülaleyi birbirine kattıktan sonra cuma Kuran'ı okutan yengem." notu yer aldı.