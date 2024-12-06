THY, Bişkek Seferlerini İptal Etti

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), Kırgızistan'ın başkenti Bişkek?e bu akşam ve yarın yapmayı planladığı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasına göre, THY'nin bu akşam saat 18.05?te İstanbul Havalimanı'ndan Bişkek'e "TK 346" sefer sayılı uçuşu ile yarın düzenlenmesi planlanan "TK 347" sefer sayılı Bişkek-İstanbul uçuşu iptal oldu.

Bişkek'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY?nin yarın planlanan "TK 344" sefer sayılı İstanbul-Bişkek ve "TK 345" sefer sayılı Bişkek-İstanbul uçuşları da yapılamayacak.