Bakan Işıkhan: Önceliğimiz kendi vatandaşlarımıza istihdam sağlamak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Uluslararası iş gücü politikalarımızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek istiyorum. Kendi iş gücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde uluslararası iş gücünün tamamlayıcı etkisinden faydalanıyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen Uluslararası İşgücü Danışma Kurulunun ilk toplantısı Işıkhan başkanlığında yapıldı.

Işıkhan, Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Kurulun Türkiye'de uluslararası iş gücü politikalarının daha etkili ve kapsayıcı şekilde yürütülmesi amacıyla toplandığını belirtti.

Küresel ekonomi ve iş gücü piyasalarının hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğuna dikkati çeken Işıkhan, küreselleşme, dijitalleşme, savaş, çatışmalar, iklim değişikliği ve demografik hareketler gibi muhtelif hususların, göç rotalarını değiştirdiğini, çeşitlendirdiğini, küresel insan hareketliliğini artırdığını ve dolayısıyla iş gücü piyasalarını derinden etkilediğini vurguladı.

Tarih boyunca nitelikli iş gücüne yönelik ihtiyacın hep var olduğunu belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası nitelikli iş gücüne yönelik talep daha da artmış ve bu alandaki rekabetin yanı sıra uluslararası iş gücü hareketliliği de ivme kazanmıştır. Bu bağlamda yüksek nitelikli iş gücünün, bilgi ve teknoloji yoğun sektörlere yöneldiği gözlemlenmekle beraber düşük nitelikli iş gücünün de belirli sektörlerde kritik roller üstlendiği durumlar da mevcuttur. Nitekim, aktif çalışma çağında olan nüfus oranının giderek azaldığı ve bağımlı nüfus oranının giderek arttığı Avrupa ülkeleri için yabancı çalışanlar, tabiri caizse 'can simidi' olmaya başlamış, ülkeler yüksek nitelikli yabancı iş gücünü çekmek için birbirleriyle yarışır hale gelmiştir."

Türkiye'nin nitelikli iş gücü için çekim merkezi haline gelmesini hedeflediklerini belirten Işıkhan, "Uluslararası iş gücü politikalarımızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek istiyorum. Kendi iş gücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde uluslararası iş gücünün tamamlayıcı etkisinden faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Nitelikli iş gücünü çekecek şekilde adımlar atmaya özen gösteriyoruz"

Işıkhan, yabancılar konusunun sağduyulu ve rasyonel şekilde ele alınmasının Türkiye'nin menfaatleri bakımından önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası iş gücü politikasının oluşturulması ve yürütülmesi süreci, iktisadi, sosyal, kültürel ve politik olmak üzere çok boyutlu bir yapıyı içermektedir. Bu bilinçle, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla eş güdüm ve işbirliği halinde birlikte çalışıyoruz.

Çalışmalarımızı yürütürken dış politikada hassasiyetlerimizi göz önünde bulundurarak, ülkemizin güvenlik mülahazalarını dikkate almak suretiyle, ekonomimize katma değer üretecek, ticaretimizi ve turizm gelirlerimizi artıracak ve nitelikli iş gücünü çekecek şekilde adımlar atmaya özen gösteriyoruz."

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri katıldı.

Toplantıda uluslararası iş gücü hareketliliği ve Türkiye'de uluslararası iş gücüne ilişkin konular ele alındı, güncellenen çalışma izni değerlendirme kriterleriyle ilgili hususlar değerlendirildi.

