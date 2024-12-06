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'Türkiye'nin Gazprombank yaptırımlarından muaf tutulması gerekiyor'

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Rus Gazprombank'a uygulanan ABD yaptırımlarından muaf tutulması gerektiğini söyledi. Bayraktar, katıldığı Türkiye Maden Zirvesi'nin ardından gazetecilerin Rusya'nın dün aldığı kararın Türkiye'yi nasıl etkileyeceği sorusuna doğrudan yanıt vermeyerek "Daha önce de söylediğim gibi ülkemizin (ABD'nin uyguladığı) bu yaptırımlardan muaf tutulması gerekiyor" cevabını verdi.

Haber Giriş : 06 Aralık 2024 20:30, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 20:32
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'Türkiye'nin Gazprombank yaptırımlarından muaf tutulması gerekiyor'

ABD'nin Kasım sonunda Gazprombank'a yaptırım başlatması ve fiilen dolar kullanan finansal sistemden çıkarmasının ardından Rusya dün aldığı karar ile Türkiye gibi kendisinden doğalgaz ithal eden ülkelerin bundan sonra Gazprombank'a döviz ile değil sadece ruble ile ödeme yapacağına hükmetti.

Rusya'dan doğalgaz ithal eden ülkeler çıkmazda

Rusya'dan doğalgaz ithal eden ülkelerin bu kararın ardından ödemeleri nasıl bir mekanizma ile gerçekleştirileceği ve paralarını nasıl rubleye çevirecekleri konusunda net bilgi bulunmuyor. Rus yetkililer ABD yaptırımları sonucu ortaya çıkan sorunu gidermek için çalıştıklarını ifade etmişlerdi.

"Türkiye'nin bu yaptırımlardan muaf tutulması gerekiyor"

Bayraktar, katıldığı Türkiye Maden Zirvesi'nin ardından gazetecilerin Rusya'nın dün aldığı kararın Türkiye'yi nasıl etkileyeceği sorusuna doğrudan yanıt vermeyerek "Daha önce de söylediğim gibi ülkemizin (ABD'nin uyguladığı) bu yaptırımlardan muaf tutulması gerekiyor" cevabını verdi.

Bir Türk yetkili geçen ayın sonunda Rusya ile yaptırımlara tabi kalınmaması için neler yapılabildiğinin ele alındığını ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlardan muafiyet tanınması üzerinde çalıştığını ifade etmişti. (Reuters)

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