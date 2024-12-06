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'Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmayacak'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıkladı. - TFF: "Bahse konu olan bildirimle ilgili TFF'nin ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 20:44, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 22:01
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'Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılmayacak'

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlamayacağını açıkladı. Federasyon, ilgili kurullarla gerekli değerlendirmenin yapılacağını da duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."

Peki bu durumun gerçekleşmesi halinde nasıl bir ceza bekliyor?

NTV Spor'un derlediği habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024-25 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi, turnuvaya katılmaya hak kazanan ancak müsabakalarda yer almayan kulüplerle ilgili cezayı içeriyor.

TFF'nin talimatnamesinde konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor, "Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz"

İlgili maddede ayrıca, "Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz ve bununla birlikte müsabakaya katılmayan kulüpler, bu sebeple TFF'nin uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdürler." ifadeleri bulunuyor.

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