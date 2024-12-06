2024-ALES/3: sınav sonuçları açıklandı
2024-ALES/3 sonuçları açıklandı. 17 Kasım 2024'te gerçekleştirilen sınavın sonuçlarına, adaylar 6 Aralık 2024 itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 20:48, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 20:52
2024-ALES/3: Sınav Sonuçları Açıklandı
17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI