Isparta'da otomobilin LPG tankı patladı, 2 kişi yaralandı
Isparta'da bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. İki kişinin dumandan etkilendiği yangında, işyerinde maddi hasar oluştu otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 21:47, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 21:53
ISPARTA (AA) - Isparta'da bir oto tamirhanesinde otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sanayi Mahallesi Petek Sanayi'de bir oto kaporta tamirhanesinde otomobilin LPG tankı patladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İki kişinin dumandan etkilendiği yangında, işyerinde maddi hasar oluştu otomobil kullanılmaz hale geldi.