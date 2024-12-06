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İmar hakkı aktarımıyla ilgili düzenlemeye açıklık getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 7534 sayılı Köy Kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikle ilgili kamuoyunda oluşan yanlış algıları gidermek amacıyla açıklama yaptı. Bakanlık, düzenlemenin detaylarını kamuoyuna aktararak doğru bilgilendirme yapmayı hedefledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 22:11, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 22:14
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İmar hakkı aktarımıyla ilgili düzenlemeye açıklık getirildi

Son dönemde kamuoyunda gündeme gelen ve 7534 sayılı Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan imar hakkı aktarımı düzenlemesi hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, düzenlemeyle ilgili yanlış anlaşılmaları gidermek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bir açıklama yayımladı.

Bazı basın organlarında, vatandaşların tapulu evlerinin veya arsalarının imar hakkı aktarımı ile başka alanlara taşınacağı, mülkiyet haklarının ihlal edileceği, Kentsel Dönüşüm sürecinde yapılarına el konulacağı gibi asılsız iddialar dile getirildi. Bakanlık, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve düzenlemenin amacının hem vatandaş mağduriyetlerini gidermek hem de kamu kurumları ile yerel yönetimlerin üzerindeki mali yükü azaltmak olduğunu belirtti.

Düzenleme neleri kapsıyor?

İmar hakkı aktarımı düzenlemesi, özellikle yerleşim alanları içinde olup da 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında okul, hastane, sosyal ve kültürel tesis, resmi kurum gibi kamu hizmet alanlarına ayrılmış fakat kamu eline geçmemiş mülkiyetleri kapsıyor. Yıllardır kamuya devri gerçekleşmeyen bu alanlar, vatandaşların mülkiyet haklarında belirsizliklere ve uzun süren hukuki süreçlere neden oluyor.

Bakanlık, 2019 yılında yapılan İmar Kanunu değişikliğiyle yeni mağduriyetlerin önüne geçildiğini hatırlattı. Ancak 2019 öncesinde kamu hizmet alanı olarak ayrılan, fakat kamuya devri yapılamayan alanların hala çözülemeyen sorunlar oluşturduğunu ve düzenlemenin bu mağduriyetleri gidermeyi hedeflediğini açıkladı.

Nasıl işleyecek?

İmar hakkı aktarımı kapsamında, kamu eline geçmesi gereken alanların değeri Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde tespit edilecek. Bu tespit edilen değer, vatandaşlara aynı değere karşılık gelen, imar planlarıyla belirlenmiş başka alanlara aktarılacak. Aktarılan alanların belirlenmesi, plan onama yetkisine sahip idarelerin imar planı kararları doğrultusunda yapılacak.

Düzenlemenin işleyişine dair detaylar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanacak yönetmelik ile netleşecek. Tüm işlemler, Kamulaştırma Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı ve gayrimenkul değerleme esaslarına uygun olarak yapılacak.

"Asılsız iddialara itibar edilmemeli"

Bakanlık, bu düzenlemeyle mülkiyet haklarının ihlal edilmeyeceğini ve vatandaşlara değer kaybı yaşatılmayacağını vurguladı. Kamuoyunda dolaşan mülkiyet hakkı ihlali ve düşük değerle yer değişikliği gibi iddiaların asılsız olduğuna dikkat çekti.

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