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Türk halkına teşekkür ederek Halep'e döndüler

Halep kentinin muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gidişi artarak devam ederken 8 yıldır İstanbul'da yaşayan ve dönüş yapan Muhmmed Elhasan, Türk halkına teşekkür etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 22:24, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 22:27
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Türk halkına teşekkür ederek Halep'e döndüler

Halep, muhaliflerin eline geçerken Hama ve Humus'ta da muhalif güçler hakimiyet kurdu.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye'deki Suriyeliler de ülkelerine geri dönüşe geçti.

SURİYE'LİLER HALEP'E DÖNÜYOR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan gelen Suriyeliler, yasal işlemlerini yaptırdıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor.

Yanlarında alabildikleri kadar eşya alan Suriyeliler, memleketlerine dönmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

Halep'in muhaliflerce kontrol altına alınması nedeniyle vatan toprağına gitmeye karar veren Muhmmed Elhasan, kendisinin ailesi ile gideceğini, ardından kardeşleri ve daha birçok yakının da geri döneceğini söyledi.

TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Çıkış işlemlerini yapan Elhasan ve ailesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki konuşmasında, Türk devletine ve halkına sonsuz teşekkür ettiğini söyleyerek, "Allah'a şükürler olsun, Halep artık güvende. Rejimden alındı. Biz Halep merkezde oturuyoruz. Biz 5 kişilik ailemizle 8 yıldan bu yana İstanbul'da yaşıyoruz. Ailemle şu anda kontrol altında bulunan Halep'e gitmeye karar verdik.

İstanbul'da ailemizden kardeşlerim yakınlarım var. Ben Halep'e gidip oradaki durumu yerinde gördükten sonra elektrik, su gibi durumları gördükten sonra onlar da hemen gelecekler.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Hatta Suriyelilerin çoğu belki de tamamı da dönecek. Şu anda her şey yolunda görülüyor. Biz misafirperverliğinizden çok mutluyuz, memnunuz. Türk milletine, Türk devletine çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz"

diye konuştu.

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