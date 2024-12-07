7 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
7 Aralık 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa BİLİR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmışta.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler B akanlıgı;
- Artvin İl Müdürü Şentürk AĞIRBAŞ,
görevden alınmış,
- Artvin İl Müdürlüğüne Nevim ÖZ,
- Ardahan İl Müdürlüğüne Mahmut ÇETİNKAYA,
- Çanakkale İl Müdürlüğüne Ali ÖMÜT,
- Karaman İl Müdürlüğüne Seval YILMAZ,
- Niğde İl Müdürlüğüne Hilal ÜNAL,
- Rize İl Müdürlüğüne Selim KÖSE,
atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan;
- Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Emin TÜRKER,
- Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Suat DEDE,
- Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Serkan ÇÖMEN,
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Rıdvan TÜRKSEVEN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan ERTUĞRUL,
- Avusturya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gürsel DÖNMEZ,
atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bekir GEZER,
- Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan ŞANLI, atanmıştır.
6 Aralık 2024
Kamerun Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan ÖSKİPER atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gözde ŞAHİN atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı;
- Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet HACIOĞLU,
görevden alınmış,
- İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin KESKİN, atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Niyazi GÜL atanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya ŞENTÜRK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
- Konya Orman Bölge Müdürü Cafer BAL,
- Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin YAPRAK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmışta.
6 Aralık 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI