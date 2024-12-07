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7 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

7 Aralık 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 00:04, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 00:08
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7 Aralık 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa BİLİR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmışta.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler B akanlıgı;

- Artvin İl Müdürü Şentürk AĞIRBAŞ,

görevden alınmış,

- Artvin İl Müdürlüğüne Nevim ÖZ,

- Ardahan İl Müdürlüğüne Mahmut ÇETİNKAYA,

- Çanakkale İl Müdürlüğüne Ali ÖMÜT,

- Karaman İl Müdürlüğüne Seval YILMAZ,

- Niğde İl Müdürlüğüne Hilal ÜNAL,

- Rize İl Müdürlüğüne Selim KÖSE,

atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan;

- Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Emin TÜRKER,

- Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Suat DEDE,

- Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Serkan ÇÖMEN,

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Rıdvan TÜRKSEVEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan ERTUĞRUL,

- Avusturya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gürsel DÖNMEZ,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bekir GEZER,

- Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan ŞANLI, atanmıştır.

6 Aralık 2024

Kamerun Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan ÖSKİPER atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gözde ŞAHİN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı;

- Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet HACIOĞLU,

görevden alınmış,

- İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin KESKİN, atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Niyazi GÜL atanmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya ŞENTÜRK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

- Konya Orman Bölge Müdürü Cafer BAL,

- Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin YAPRAK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmışta.

6 Aralık 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

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