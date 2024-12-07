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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 00:08, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 00:10
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

MADDE 1- 5/10/2023 tarihli ve 32330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No:1)'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "taşıta ait plaka bilgisi, mükellefe ilişkin bilgiler gibi hususları" ibaresi "plaka, motor ve/veya şasi numarası gibi taşıta ve/veya mükellefe ilişkin bilgileri" şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan "TTO" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve TİM" ibaresi eklenmiş, (i) bendinde yer alan "okunan bilgilerin" ibaresinden sonra gelmek üzere "TİM vasıtasıyla" ibaresi eklenmiş, (j) bendinde yer alan "iletişimi" ibaresinden sonra gelmek üzere "TİM vasıtasıyla gerçekleştiren" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"o) TİM: TTO'lardan gelen sinyali çözümleyip UTTS Veri Merkezi ile iletişime geçerek TTB'ye ait bilgileri alan ve bunları YN Pompa ÖKC'ye ileten, üzerinde güvenlikli haberleşme anahtarı/kodu ve özel yazılım bulunan, harici olarak YN Pompa ÖKC'ye doğrudan bağlanmış veya YN Pompa ÖKC içine entegre edilmiş Tabanca İletişim Modülünü,

ö) UTTS Veri Merkezi: UTTS kapsamında oluşan verilerin kaydedilip, saklanacağı veri merkezini,"

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "TTO ile YN Pompa ÖKC arasında sağlanacak" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan "otomatik olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "TİM aracılığıyla" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "31/12/2024" ibaresi "31/1/2025" şeklinde değiştirilmiş, aynı bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı fıkranın (e) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "okuması sonucunda" ibaresinden sonra gelmek üzere "TİM aracılığıyla" ibaresi eklenmiştir.

"Söz konusu tarih sonrasında mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması durumunda mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde akaryakıt istasyonlarında en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine TTO taktırılacaktır. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır."

"Birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlara yakıt tedarik eden pompa ünitelerinde kullanılacak TTO ve ilgili diğer donanımlar, teknik çözümler ve yöntemlere ilişkin hususlar ile montaj işlemlerine ait süreçler Darphane tarafından ayrıca belirlenebilecektir."

MADDE 4- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2024" ibaresi "31/1/2025" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan "tarihine kadar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", bu tarihten sonra işte kullanılacak taşıtlara ise kullanmaya başlamadan önce" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "üzerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "taşıt sahiplerince" ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) TTB'lerin güvenlik, iletişim, fonksiyon ve benzeri tüm özellikleri ile çalışma yöntemi gibi hususlar Darphane tarafından belirlenecektir. Birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlara takılacak TTB'lerin özellikleri ve montaj yeri, teknik çözümler ve yöntemlere ilişkin hususlar ile montaj işlemlerine ait süreçler Darphane tarafından ayrıca belirlenebilecektir."

"(2) 1/7/2025 tarihinden itibaren ilk defa iktisap edilen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlardan; motorlu araç ticareti yapanlardan kullanılmak üzere alınanlara motorlu araç ticareti yapan mükellefler tarafından kayıt ve tescil işlemi gerçekleştikten sonra trafiğe çıkmadan önce, kullanılmak üzere ithal edilenlere ise ithalatı yapanlar tarafından tescil işlemi gerçekleştikten sonra bir ay içerisinde, birinci fıkra kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara ise 1/7/2025 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra taşıt tanıma sistemi kullanacaklara ise kullanılmaya başlanmadan önce TTB takılması zorunluluğu getirilmiş olup, bu zorunluluk için birinci fıkrada yer alan usul ve esaslar uygulanır. Söz konusu taşıtların, birinci fıkranın birinci cümlesinde ifade edilen taşıtların sahipleri veya bunları kullananlar dışındakilere devrinde, taşıtta bulunan TTB'lerin değişmesine gerek bulunmamaktadır."

MADDE 5- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "zorunluluğu getirilen" ibaresinden sonra gelmek üzere "TİM ve" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "zorunluluğu getirilen" ibaresinden sonra gelmek üzere "TİM ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş uygulaması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler ile taşıt sahipleri, bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddeleri gereğince 31/1/2025 tarihine kadar taktırma ve kullanma yükümlülükleri bulunan TTO, TTB ve diğer donanımlara ilişkin olarak söz konusu tarihe kadar utts.gov.tr adresinden gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yapmak şartıyla bahse konu donanımları en geç 30/4/2025 tarihine kadar taktırarak ya da montajını yaptırarak kullanmaya başlayabilirler."

MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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