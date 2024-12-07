Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu

Sezai Karakoç Bulvarı'nda Murat A'nın kullandığı 31 AED 634 plakalı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı.

Otomobil daha sonra refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra takviye polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memuru Akgül'ün şehit olduğunu belirledi.

Yaralanan sürücü ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından Akgül'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit polis memuru Mustafa Akgül için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Adana Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polis memurumuz Mustafa Akgül, uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan bir aracın kendisine çarpması sonucu maalesef olay yerinde şehit olmuştur. Üzüntümüz büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."