İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki Atılım Apartmanı'nda doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı

Apartmanın giriş katında yaşanan patlama sonucu bina duvarlarında dışarıya doğru yıkılma meydana geldi.

Yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak incelemelere başladı. Patlamanın kesin nedeni araştırılıyor.





Valilikten açıklama: Bir kişi öldü

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.