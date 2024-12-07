Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bugün yurdun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul bugün bulutlu, Cumartesi yağış hafif, pazar aralıklı görülecek. Yağış Bursa'da kısa süreli, Ankara'da ise akşama doğru bekleniyor. İzmir'de sağanak 4 gün devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbul bugün bulutlu, Cumartesi. yağış hafi.f, pazar aralıklı görülecek. Yağış Bursa'da kısa süreli., Ankara'da i.se akşama doğru bekleni.yor. İzmi.r'de sağanak 4 gün devam edecek. Antalya'da da şi.ddetli. olacak. İstanbul 14, Ankara 10, İzmi.r ve Bursa 17, Antalya 19 derece.
Marmara'da hafta sonu ara ara yağmur geçi.şleri. olacak. Rüzgar keşi.şleme yönünden orta hızda eserken, sıcaklık 16-17 derece.
MGM tarafından Antalya, Aydın ve Muğla için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
MARMARA HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 9°C, 16°C
Çok bulutlu
EGE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren merkez ve güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 5°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MERSİN 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
YOZGAT 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM -12°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerin pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu