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Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-34' operasyonlarında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 09:21, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 09:40
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Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda: Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 383 bin 969 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını, ve yapılan denetimlerde, 28 bin 622 personel, 9 bin 36 ekip ile 5 bin 760 noktada; 4 bin 528 metruk bina, 8 bin 72 umuma açık yer, 439 terminal ve 5 bin 906 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 945 yerin kontrol edildiğini bildirdi.

GERİ DÖNDERİLME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Öte yandan Yerlikaya paylaşımının sonunda şunları kaydetti; "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum." dedi.

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