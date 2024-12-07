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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,44 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Dolar/TL yüzde 0,24 ve euro/TL yüzde 0,67 artarken; Geçen hafta sonu 4 bin 966 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,46 azalarak 4 bin 943 liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 09:52, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 09:54
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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.573,86 ve en yüksek 10.098,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,44 üzerinde 10.081,00 puandan tamamladı.

Altın fiyatları ne oldu?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 0,47 azalışla 2 bin 951 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,52 düşüşle 20 bin 10 liraya indi.

Geçen hafta sonu 4 bin 966 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,46 azalarak 4 bin 943 liraya geriledi.

Dolar ve euro ne kadar kazandırdı?

Dolar yüzde 0,24 değer kazanarak 34,7800 liraya, euro da yüzde 0,67 artışla 36,9130 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,53 ve emeklilik fonları yüzde 1,59 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,18 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

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