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Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 249,8 ile yaklaşık 4 yılın en düşük seviyesine indi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, " "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir"" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 10:02, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 10:03
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Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 250 baz puanın altına düşmesiyle ilgili, "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir." dedi.

Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin CDS'inin 250 baz puanın altına düştüğünü hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri. 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."

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