Açığa alınan Askeri personel, kadın güvenlik görevlisini tehdit etti

50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
Sponsorlu İçerik
İliç faciasında dikkat çeken karar
İliç faciasında dikkat çeken karar
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı
Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu
Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu
Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek
Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
Rekabet cezalarında alt sınır 241 bin 43 TL oldu
Rekabet cezalarında alt sınır 241 bin 43 TL oldu
Yenidoğan çetesi soruşturmasında üçüncü dalga: 11 şüpheli tutuklandı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında üçüncü dalga: 11 şüpheli tutuklandı
İmar hakkı aktarımıyla ilgili düzenlemeye açıklık getirildi
İmar hakkı aktarımıyla ilgili düzenlemeye açıklık getirildi
Barınakta köpek öldü, Soruşturma başlatıldı
Barınakta köpek öldü, Soruşturma başlatıldı
2024-ALES/3: sınav sonuçları açıklandı
2024-ALES/3: sınav sonuçları açıklandı
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz kendi vatandaşlarımıza istihdam sağlamak
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz kendi vatandaşlarımıza istihdam sağlamak
Hazine nakit dengesi Kasım'da açık verdi
Hazine nakit dengesi Kasım'da açık verdi
Sigorta şirketleri, 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak
Sigorta şirketleri, 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak
Siirt'te 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Siirt'te 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
'Üniversite mezunu arttıkça maaşlar düşüyor'
'Üniversite mezunu arttıkça maaşlar düşüyor'
'Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir'
'Eğitimde kalite artışı kalkınmanın ana unsurlarından biridir'
Vergi dairesi memuru, evinde ölü bulundu
Vergi dairesi memuru, evinde ölü bulundu
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
İstanbul'da ikinci el eşya satımına belge zorunluluğu
İstanbul'da ikinci el eşya satımına belge zorunluluğu
Bankalardan sahte dolarla mücadele: 50 ve 100 dolar alımı durduruldu
Bankalardan sahte dolarla mücadele: 50 ve 100 dolar alımı durduruldu
Erdoğan: Esad'a gel görüşelim dedik, olumlu cevap alamadık
Erdoğan: Esad'a gel görüşelim dedik, olumlu cevap alamadık
Bakanlık 21 ürünü daha ifşa etti: Pekmeze şeker, bibere boya
Bakanlık 21 ürünü daha ifşa etti: Pekmeze şeker, bibere boya
Ana sayfaHaberler

Açığa alınan Askeri personel, kadın güvenlik görevlisini tehdit etti

Adana'nın Çukurova ilçesinde site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit eden iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Duran G.'nin askeri personel olduğu ve başka bir soruşturma nedeniyle daha önce açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 10:23, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 10:24
Yazdır
Açığa alınan Askeri personel, kadın güvenlik görevlisini tehdit etti

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, 3 Aralık'ta Huzurevleri Mahallesi'ndeki sitede kadın güvenlik görevlisinin tabancayla tehdit edilmesi ve site girişinin benzin dökülerek ateşe verilmesiyle olayıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmayla güvenlik görevlisi Y.A'yi (23) tehdit eden tabancalı ve kar maskeli kişinin Duran G. (25), site girişini ateşe veren diğer şüphelinin ise Can K. (24) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Duran G'nin, kardeşi E.G'nin (18) 15 Kasım'da iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada A.B'nin oğlu H.B. (14) tarafından bıçaklanması olayıyla ilgili A.B'nin oturduğu siteye gittiği öğrenildi.

H.B'nin bu kavga sebebiyle tutuklandığı, E.G'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Duran G'nin askeri personel olduğu ve bir süre önce hakkındaki başka bir soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki siteye giden Duran G, kadın güvenlik görevlisi Y.A'yı tabancayla tehdit ederken bağırarak A.B'yi dışarı çağırmıştı. Bu sırada diğer zanlı Can K. benzin dökerek site girişini ateşe vermişti. Duran G. tehdit ettiği güvenlik görevlisinin söz konusu kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine havaya ateş açarak, kendisini bekleyen Can K. ile olay yerinden kaçmıştı. Şüpheliler kaçarken sitenin yakınındaki sokaktan geçen otomobili gasbetmeye çalışmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber