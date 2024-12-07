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Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için çeşitli zam hesapları yapılıyor. Uzmanlar, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon oranı arasında bir denge gözetilebileceğini, bunun da zam oranını yüzde 35'e çıkarabileceğini düşünüyor. Yüzde 35 oranında zam yapılırsa asgari ücret 22 bin 952 TL olacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 11:08, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 11:13
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Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için çeşitli zam hesapları yapılıyor. Uzmanlar, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon oranı arasında bir denge gözetilebileceğini, bunun da zam oranını yüzde 35'e çıkarabileceğini düşünüyor.

Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak. Komisyon, aralık ayında dört kez bir araya gelecek.

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişilik ekip, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Kritik toplantıya günler kala asgari ücrete yüzde 21'den başlayan ve yüzde 50'ye varan birçok oranda zam senaryosu konuşuluyor.

Yeni asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu

AK Parti'den asgari ücret zammı için gelen "denge" vurgusu hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon ortalamasının alınacağı beklentisini düşündürdü. Hedeflenen enflasyon yüzde 21 olarak açıklanırken, gerçekleşen enflasyonun ise Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 44 hedefinin üzerinde olması öngörülüyor.

Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yılsonu enflasyonunun yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olarak gerçekleşeceği hesaplanıyor.

Yüze 35 formülü masada?

Sabah Gazetesi'nden Öner Yılmaz'ın aktardığına göre; uzmanlar, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınırsa asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 33.35, 33.7 veya 34.1 oranlarından biri olabileceğini, rakamın da yukarı yuvarlanarak yüzde 35 seviyesine çıkarılabileceğini öngörüyor.

Yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olacak?

Yüzde 35 oranında zam yapılırsa asgari ücret 22 bin 952 TL olacak.

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