Keçe uçlu kalem ithalatında gözetim uygulanacak
Ticaret Bakanlığı tarafından, Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 0,28 dolar olacak şekilde gözetim uygulanacak.
Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 11:59, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:00
ANKARA (AA) - Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 0,28 dolar olacak şekilde gözetim uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 0,28 dolar olarak belirlendi.
Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.