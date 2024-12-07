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Palandöken'den Trafik Sigortası fiyatlarına düzenleme çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarının her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini belirterek, "Devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 12:14, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:14
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Palandöken'den Trafik Sigortası fiyatlarına düzenleme çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarının her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini belirterek, "Devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, zorunlu trafik sigortasında fiyat farklılıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fiyatların her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor. Aynı yaş ve aynı modeldeki bir araç için sigorta şirketlerinin verdiği fiyatlar arasında neredeyse yüzde 100'e varan farklar olabiliyor. Bu durum, vatandaşı araba aldığına pişman eder hale getiriyor. Zorunlu olduğuna göre fiyat birliğinin sağlanması ve vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi şart."

- Vatandaşları rahatsız eden fiyat karmaşası önlenmeli

Sigorta şirketleri temsilcilerinin, aracın bulunduğu bölgedeki risklere göre fiyat belirlediklerini ve bu durumun karlılıklarını etkilediklerini söylediklerini aktaran Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaş da haklı olarak, '5 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında uçurum var.' diyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu sigorta zorunlu bir trafik sigortasıdır. Aracınız garajda da dursa, trafiğe çıksanız da çıkmasanız da bu sigortayı yaptırmak zorundasınız aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşırsınız. Bu nedenle zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan aralığının oluşturulması ve vatandaşları rahatsız eden fiyat karmaşasının önlenmesi gerekiyor. Yüzde 100'e varan fiyat farklılıkları kabul edilemez."


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