Diyarbakır'da silahlı saldırı olayına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 13:03, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 13:00
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Aralık'ta, Bahçe Mahallesi'nde B.Ç. (46), Ş.Ç. (44), M.Ç. (54) ve A.Ç'nin (35) aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 4 akrabalarının kendilerini araçla takip ederek silahlı saldırıda bulunduğuna dair ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.Ç, M.Ç. ve T.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. ve T.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, V.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.