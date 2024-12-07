Aracın çarpmasıyla yerinden fırlayan demir duba, polis memurunu yaraladı

Görüntülerde, aracın daha sonra çarparak yerinden söktüğü demir dubanın fırlayıp Bilal Y'ye isabet ettiği de yer aldı.

Mesai saati dışında yaşadığı olayda yaralanan Bilal Y, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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