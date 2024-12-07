Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Mehmet Tozun ve şehit Polis Memuru Mustafa Akgül'ün ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 13:55, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 13:58
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Tozun'un ile Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Akgül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.