Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Tozun'un ile Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Akgül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.