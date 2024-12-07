Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın'da, yarın ilk saatlerden itibaren ise Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli, Muğla merkez ve doğusunda da çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

Şiddetli yağışı karşı tedbir uyarısı!

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

81 il için haritalı hava durumu