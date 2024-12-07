MSB'nin gururlandıran paylaşımı
MSB'nin gururlandıran paylaşımı
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Erdoğan: Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar!
Erdoğan: Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar!
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
Polis memuru evinde ölü bulundu!
Polis memuru evinde ölü bulundu!
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
İliç faciasında dikkat çeken karar
İliç faciasında dikkat çeken karar
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı
Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu
Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu
Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek
Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
Rekabet cezalarında alt sınır 241 bin 43 TL oldu
Rekabet cezalarında alt sınır 241 bin 43 TL oldu
Yenidoğan çetesi soruşturmasında üçüncü dalga: 11 şüpheli tutuklandı
Yenidoğan çetesi soruşturmasında üçüncü dalga: 11 şüpheli tutuklandı
İmar hakkı aktarımıyla ilgili düzenlemeye açıklık getirildi
İmar hakkı aktarımıyla ilgili düzenlemeye açıklık getirildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te muhalefete yüklendi ve "Burası Özgür Özel'lerin, şunların, bunların laf yapıp icraat yapmadığı bir iktidar değil... Kule deyince Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi, umurlarında bile değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 16:04, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 16:09
Yazdır
Erdoğan: Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Otobüs seferlerini işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince kırk dereden su getiriyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te "5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) vardı.

"Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız." diyen Erdoğan, "Ana muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık." ifadesini kullandı.

CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otobüs seferlerini işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince kırk dereden su getiriyorlar. Vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün destanlar yazan kahramanların şehrindeyiz. Asrın felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni yuvalarının Antepli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz konutların anahtarlarını teslim ediyoruz. Rabbim yeni hanelerimizde sağlıkla huzurla oturmayı sizlere nasip eylesin diyorum.

"BU TOPRAKLAR BİR KADERİN, İNANCIN, MÜCADELENİN ADI OLDU"

Bu topraklar bir kaderin inancın mücadelenin adı oldu. Her rüzgarın bir hikaye anlattığı bu bölge öyle sıradan bir yurt değildir. Burası dünyaya yön verenlerin yurdudur. Evlatlarımıza müreffeh bir ülke bırakmak istiyorsak ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Güzel vatanımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Asrın felaketinde milletimizden yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık.

"11 İLİMİZDE 201 BİN 688 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TESLİM EDECEĞİZ"

2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'imizde olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda Gaziantep'te toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin, deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini gerçekleştireceğiz. Anadolu'da huzur içinde, ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Güçlü ve dayanıklı şehirler de bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Asrın felaketinde milletimizin yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarını teslim ettik.

"VATANDAŞLARIMIZA MEYDANLARDA VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Ana muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık.

"MUHALEFETİN HALİ İÇLER ACISI"

Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Ülkeye ve millet hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kule deyince bizim aklımıza ilk olarak deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi geliyor, bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçiklerimizi korumak için inşa ettiğimiz nöbet kuleleri geliyor.

"KULE DEYİNCE SAYIN ÖZEL'İN AKLINA SADECE PARA KULELERİ GELİYOR"

Ama kule deyince bakıyorsunuz Sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Grup toplantısında konser bahanesi ile yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule geliyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmakta milletin paralarını har vurup harman savurmakta.

"HER ŞEYE PARA BULUYORLAR İŞ SGK BORÇLARINA GELİNCE KIRK DEREDEN SU GETİRİYORLAR"

Otobüs seferlerini işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince kırk dereden su getiriyorlar. Vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız.

"GAZİANTEP-MERSİN ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA İNECEK"

Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber