Erdoğan: Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Otobüs seferlerini işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince kırk dereden su getiriyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te "5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) vardı.

"Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız." diyen Erdoğan, "Ana muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık." ifadesini kullandı.

CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otobüs seferlerini işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince kırk dereden su getiriyorlar. Vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün destanlar yazan kahramanların şehrindeyiz. Asrın felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni yuvalarının Antepli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz konutların anahtarlarını teslim ediyoruz. Rabbim yeni hanelerimizde sağlıkla huzurla oturmayı sizlere nasip eylesin diyorum.

"BU TOPRAKLAR BİR KADERİN, İNANCIN, MÜCADELENİN ADI OLDU"

Bu topraklar bir kaderin inancın mücadelenin adı oldu. Her rüzgarın bir hikaye anlattığı bu bölge öyle sıradan bir yurt değildir. Burası dünyaya yön verenlerin yurdudur. Evlatlarımıza müreffeh bir ülke bırakmak istiyorsak ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Güzel vatanımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Asrın felaketinde milletimizden yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık.

"11 İLİMİZDE 201 BİN 688 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TESLİM EDECEĞİZ"

2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'imizde olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda Gaziantep'te toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin, deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini gerçekleştireceğiz. Anadolu'da huzur içinde, ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Güçlü ve dayanıklı şehirler de bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Asrın felaketinde milletimizin yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarını teslim ettik.

"VATANDAŞLARIMIZA MEYDANLARDA VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Ana muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık.

"MUHALEFETİN HALİ İÇLER ACISI"

Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Ülkeye ve millet hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kule deyince bizim aklımıza ilk olarak deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi geliyor, bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçiklerimizi korumak için inşa ettiğimiz nöbet kuleleri geliyor.

"KULE DEYİNCE SAYIN ÖZEL'İN AKLINA SADECE PARA KULELERİ GELİYOR"

Ama kule deyince bakıyorsunuz Sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Grup toplantısında konser bahanesi ile yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule geliyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmakta milletin paralarını har vurup harman savurmakta.

"HER ŞEYE PARA BULUYORLAR İŞ SGK BORÇLARINA GELİNCE KIRK DEREDEN SU GETİRİYORLAR"

Otobüs seferlerini işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince kırk dereden su getiriyorlar. Vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız.

"GAZİANTEP-MERSİN ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA İNECEK"

Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin hızlı tren projesinin yapım çalışmaları sürüyor. Tamamlandığında Gaziantep-Mersin arası 2 saat 15 dakikaya inecek."