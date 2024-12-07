MSB'nin gururlandıran paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait topçu ve tank birliklerinin harekat alanlarından görüntülerini paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 17:04, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 17:07
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vur, topun dağları dövsün, yer gök inlesin. Sen ki bu şanlı milletin askerisin, bütün cihan seni dinlesin. Yurt içi ve sınır ötesinde gece gündüz demeden terör ve teröristle mücadelesini fedakarca sürdüren tüm kahramanlarımıza selam olsun." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, TSK'nın tank ve topçu birliklerinin harekat alanlarından görüntüleri yer aldı.
Vur, topun dağları dövsün, yer gök inlesin!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2024
Sen ki bu şanlı milletin askerisin, bütün cihan seni dinlesin.
Yurt içi ve sınır ötesinde gece gündüz demeden terör ve teröristle mücadelesini fedakarca sürdüren tüm Kahramanlarımıza selam olsun. 🇹🇷#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/D5nb5SzdrU