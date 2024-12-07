En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?

Vatandaşların gözü, 2025 yılında asgari ücrete ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarına çevrilmişken, yıllık enflasyon oranı yüzde 50'ye dayanmış durumda. Açlık ve yoksulluk sınırlarının hızla yükseldiği bir ortamda, zam oranları da en çok tartışılan konulardan biri oldu. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, ücretler belirlenirken yaşam maliyetinin dikkate alınması gerektiğini vurgularken, "TÜİK verilerine göre oransal artışların bir anlamı olmaz!" dedi.

Yeni asgari ücret 28 bin lira mı olacak ?

Milyonlarca çalışan ve emekli, 2025 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda belirsizlik yaşamaya devam ediyor. Hükümet yetkilileri, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini ve hedef enflasyonun baz alınacağını belirtiyor. Ancak muhalefet, mevcut asgari ücretin 17 bin TL'den 28 ila 30 bin TL bandına çıkarılmasını öneriyor.

İşveren kesimi ise, 2025 yılı için asgari ücrete yüzde 25 ila yüzde 32,5 arasında bir zam yapılmasını öneriyor. İşçi kesimi ise, yıl sonuna gelmeden yüzde 50'yi bulan enflasyon oranına karşı alım gücünün korunmasını talep ediyor.

En Düşük Emekli Aylığına Ne Kadar Zam Yapılacak?

2025 yılı için emekli aylıklarının ne kadar artacağı da büyük merak konusu. Şu anda en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olarak belirlenmişken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu konuda bir düzenleme yapılacağını ancak oran vermekten kaçındığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, emekliler için beş aylık enflasyon farkı belli oldu. Emekliler, yüzde 14,56 oranında bir zammı hak ederken, aralık ayında açıklanacak enflasyon verileri de belirleyici olacak.

Zam mı, Düzeltme mi?

Dünya Gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu ücretlerin yoksulluk sınırının oldukça altında kaldığını vurgulayan Erdursun, zam oranlarının oransal artışlarla belirlenmesinin anlam taşımadığını belirtti. Yaşam maliyetinin dikkate alınarak zammın belirlenmesi gerektiğini ifade eden Erdursun, sosyal medyada şu paylaşımlarda bulundu:

"Ülkemizde emekli aylıkları, asgari ücret ve diğer ücretler belirlenecek! Ülkemizde asgari ücret 17.000 TL, ortalama ücret 25.000 TL. En düşük emekli aylığı, yetimlerde 3.125 TL, dul aylığı ise 6.250 TL. En düşük normal emekli aylığı 12.500 TL, ortalama emekli aylığı ise 15.000 TL. 4 kişilik bir ailenin sadece açlık sınırı 20.562 TL. Gıda ve diğer harcamalarla birlikte tüm harcamalar için haneye girmesi gereken yoksulluk sınırı ise 66.976 TL. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 26.712 TL. Tüm bu veriler ışığında, emekli, memur, ücretli ve asgari ücretlilerin 2025 yılı maaşları belirlenmelidir. TÜİK verilerine göre oransal artışların bir anlamı olmaz!"

Özgür Erdursun'un açıklamaları, 2025 yılı maaşlarının belirlenmesinde yaşam maliyetlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Erdursun'un konuya ilişkin paylaşımı şöyle: