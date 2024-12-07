Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "7'den 77'ye herkesin dolup taşacağı bir mekan olması temennisiyle kurdeleyi kesti.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından yapılan açılışa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile milletvekilleri de katıldı.