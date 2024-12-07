Samsun'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 21:14, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 21:44
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.