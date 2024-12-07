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Samsun'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 21:14, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 21:44
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Samsun'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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