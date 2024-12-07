Bitlis'te terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hizan ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş operasyonu kapsamında arazi arama taraması yaptı. Operasyonda terör örgütü tarafından kullanıldığı belirtilen sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam, giyim malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.