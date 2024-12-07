Özgür Özel: Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı

En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!
Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!
MSB'nin gururlandıran paylaşımı
MSB'nin gururlandıran paylaşımı
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
Polis memuru evinde ölü bulundu!
Polis memuru evinde ölü bulundu!
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
İliç faciasında dikkat çeken karar
İliç faciasında dikkat çeken karar
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı
Kalkan operasyonlarında 904 düzensiz göçmen yakalandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Şehit cenazesinden dönerken kazada hayatını kaybetti
Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu
Alkolü uzman çavuşun aracıyla çarptığı polis memuru şehit oldu
Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek
Gaziantep'te yapımı tamamlanan 5 bin 113 konut teslim edilecek
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
Beş ülkeye yeni büyükelçi atandı
Rekabet cezalarında alt sınır 241 bin 43 TL oldu
Rekabet cezalarında alt sınır 241 bin 43 TL oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel: Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 22:23, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 22:26
Yazdır
Özgür Özel: Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Belediye Başkanları Toplantısı nedeniyle geldiği Kilis'teki temasları kapsamında düzenlenen Halk Buluşması Programı'nda gündeme ilişkin konuştu.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Özel, konuşmasına Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlayarak başladı.

'Komşunun iç işlerine karışma'

CHP Genel Başkanı Özel, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin olarak, "Türkiye bir karış toprağını vermeyen ve kimsenin de toprağında gözü olmayan bir ülke. Karşımda ve sizin karşınızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. O 'Komşunun iç işlerine karışma. Komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol. Komşudaki devlet dışı unsurları değil, komşuyu yöneten hükümeti muhatap al' diyor. Bu iktidar 2010'un başlarında, 'Emevi Camisi'ne gidip namaz kılarız' diyordu. Bu ne demek, 'Suriye'yi işgal ederiz, ele geçiririz' demek. Ya da 'şunun doğusunda bununla gezeceğim, bunun batısında şununla gezeceğim' demek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları hiç utanmadan, sıkılmadan Kuva-yi Milliye'ye benzetip oradaki Özgür Suriye Ordusunu, Suriye'de bir iç savaşı körükleyip, buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu. Şimdi kendileri ağzında bir şeyler yuvarlıyorlar ama sosyal medyada trolleri yok 'Fetih Hareketi', yok 'Türkiye toprak kazanıyor' diyor. Türkiye komşusuyla iyi geçinmesi gereken, Atatürk'ün vasiyetidir. Komşusunun toprak bütünlüğüne saygısı olması gereken ve Türkiye bir karış toprağını vermeyen, kimsenin de toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Böyle gördük, böyle savunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Mehmetçik'in yıllardır orada çeşitli harekatlarda görev yaptığını ifade eden Özel, "Şehitlerimiz oluyor, içimiz yanıyor. Mehmetçik'in sonuna kadar arkasındayız. Ne ihtiyacı varsa görülsün. Zaman zaman çok zor durumlarda kalıyorlar. Ama savaşı değil, barışı, bir ülkenin parçalanmasını değil, o ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin menfaatinedir. Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip, kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve orası hızla abat edilip, orada iş, aş olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir. Biz hem Türkiye'de hem de dünyada barışı savunuyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa, onun emanetine sahip çıkıyoruz. Yurtta barış, cihanda barış diyoruz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışıyla ilgili de şunları ifade etti: "Bu ülkede savaş, çatışmalar bitecekse, şehitler gelmeyecekse, annelerin gözünün yaşı dinecekse TBMM'de oturulur ve konuşulur. Bütün partiler bir arada oturur ama bir şartımız olur. İlk ve son gün şehit aileleri ve gaziler TBMM'ye gelecek, gözlerinin içine bakacağız, rızalarını alacağız. Öyle oturduğu yerden senin söylediğin, senin dediğin gibi olsun dediğinde toplumsal mutabakat olmaz."

'Asgari ücret 30 bin lira olsun'

Her emeklinin asgari ücret oranında maaş alması gerektiğini belirten Özel, asgari ücretin de 30 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber