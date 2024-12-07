Maganda kurşunu yine can aldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki düğünde havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet eden kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2024 23:12, Son Güncelleme : 07 Aralık 2024 23:13
Kırsal Sakça Mahallesi'nde yapılan düğünde havaya ateş açıldı.
Kurşunun isabet ettiği 25 yaşındaki Orhan Elçiçek başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elçiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.