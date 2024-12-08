Devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 07:22, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 07:41
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ANN 227 plakalı otomobilin sürücüsü, Başak Mahallesi Sümbül Caddesi'nde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Aracı takibe alan polis ekiplerinin kullandığı motosiklet, Sümbül Caddesi ile Çukurova Caddesi'nin kesiştiği kavşakta devrildi.
Otomobil ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından refüje çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Yaralanan bir polisin ayakta tedavisi yapılırken, diğer polis, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ile araçtaki kişi, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralı polislerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.