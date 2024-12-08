Devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı

Otomobil sürücüsü ile araçtaki kişi, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralanan bir polisin ayakta tedavisi yapılırken, diğer polis, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

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