Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı

Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
Sponsorlu İçerik
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!
Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!
MSB'nin gururlandıran paylaşımı
MSB'nin gururlandıran paylaşımı
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
Polis memuru evinde ölü bulundu!
Polis memuru evinde ölü bulundu!
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
İliç faciasında dikkat çeken karar
İliç faciasında dikkat çeken karar
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Ana sayfaHaberler Dünya

Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı

Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde bu yıl rekolte rekoru beklenirken, kuraklık sebebiyle tarihin en kötü dönemini geçiren İspanya ve İtalya, ithalata yöneliyor. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan bu iki ülkenin "fiyatların yarıya yarıya düşeceği" açıklaması yaptığını belirterek "Üretim problemleri yaşarken fiyatları nasıl düşürecekler. Maksatları, dünya medyasını kullanarak Türk üreticilerden ucuza mal almak" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 08:00, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 08:04
Yazdır
Zeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı

Avrupa'da zeytin ve zeytinyağı üretimi 2022-2023 yılları arasında aşırı sıcaklık ve kuraklık sebebiyle tarihinin en kötü dönemini geçirmişti. Yaklaşık 1,5-2 yıl süren bu ortam yüzünden üretimler ciddi seviyelerde düşmüş ve fiyat artışları gözlemlenmişti. Bu süreçte Türkiye iç piyasa fiyatlarını korumak maksadıyla dökme zeytinyağı ihracatına yasak getirmişti.

2022 yılında 421 bin ton olan Türkiye zeytinyağı rekoltesi, 2023 yılında 179 bin tona gerilemişti. Ülkemiz, ihracat yasağının da etkisiyle 'yok yılı'nı hem ürün hem de fiyat açısından ortalama bir performans ile geçirmeyi başardı ve eylül ayında dökme zeytinyağı ihracatındaki yasak kaldırıldı. Geçen ay zeytin ve zeytinyağında hasat dönemi bitti ve rekolte tahminleri yapılmaya başladı. Böylece küresel zeytinyağı piyasasında rekabet iyice kızıştı.

İKİ ÜLKE SPEKÜLASYON YAPIYOR

Bu süreç İspanya ve İtalya gibi dev ülkelerin stratejik adımlar atarak spekülatif hareketlerine sahne oldu. İspanya ve İtalya'daki dev üreticiler; ülkelerinde devam eden kısmi kuraklığa ve üretim düşüşlerine rağmen küresel zeytinyağı fiyatlarının bu yıl yarı yarıya düşeceği açıklamasında bulundu. Türk üreticiler ise bu açıklamanın spekülatif olduğunu belirterek "Bizim malımızı ucuza almak için dünya medyasını kullanarak spekülasyon yapıyorlar" yorumunda bulundu. Amacın ise Tunus ve Türkiye'den alacakları zeytinyağı fiyatlarını düşürmek olduğu belirtildi.

BU YIL REKOR KIRACAĞIZ

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan "Türkiye'nin bu yıl zeytinyağı rekoltesi de stokları da iyi seviyede. 150 bin ton stok var, 475 bin ton rekolte bekleniyor. Bu rekor seviye demek. Ancak İspanya'da 1 milyon 290 bin ton, İtalya'da 225 bin ton olacağı tahmin ediliyor. Kendi tüketim rakamlarına bakıldığında açıkları var, önceki yıllara göre rakamlar düşük, ancak dünya medyasını da kullanarak spekülatif açıklamalarla fiyat kırıp, bizim ürünümüzü ucuza almanın peşindeler. Bu yıl üreticilerimize gelen teklifler çok düşük, bu nedenle üreticimize sesleniyoruz, ucuza ürününüzü vermeyin. Bu iki ülke strateji yapıyor" dedi. Tan, iç piyasadaki fiyatlar ile ilgili de "Üretim ve rekoltemiz iyi, zeytinyağımızı bu yıl ucuza bu ülkelere kaptırmazsak problem yaşamayız" ifadelerini kullandı.

DEOLEO: FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞECEK

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanyol Deoleo'nun satış şefi Miguel Angel Guzman, CNBC International'a yaptığı açıklamada "İyileşme yönünde adımlar atılmış olsa da krizin tamamen bittiğini söylemek doğru olmaz. Zeytinyağı fiyatlarında, özellikle de sızma zeytinyağı gibi daha yüksek kaliteli yağlarda, hala gerginlik döneminden geçiyoruz. Ancak önümüzdeki aylar için görünüm olumlu, zira pazarın istikrara kavuşması ve yeni hasat ilerledikçe ve arz arttıkça normale yavaş yavaş dönülmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda zeytinyağı fiyatlarının neredeyse yarı yarıya düşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KAAN ZENGİNLİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber