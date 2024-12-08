SGK'nın geri ödeme listesinde 8 bin 804 ilaç var

Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
Darphane'den UTTS ile ilgili iddialara yanıt
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
MEB AGS Ders Notu ve Soru Bankası Seti Hediye!
Sponsorlu İçerik
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
TÜİK 15 bilişim personeli alacak
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Türkiye'de üretilen bir ürün yurt dışında nasıl daha ucuz olabiliyor?
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Staj yapan anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
En düşük emekli maaşına zam yeni yıla kaldı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi
Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!
Erdoğan: Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok!
MSB'nin gururlandıran paylaşımı
MSB'nin gururlandıran paylaşımı
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Bakan Şimşek: Türkiye önemli bir üretim üssü
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
Önce çaldılar sonra 1 milyon liraya sahibine geri verdiler!
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar'dan asgari ücret açıklaması
Polis memuru evinde ölü bulundu!
Polis memuru evinde ölü bulundu!
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
'Aile hekimleri antibiyotik payını azaltırsa teşvik alacak'
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
OGM'de iki bölge müdürü görevden alındı
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
Otizmli öğrenciye dayak iddiasına soruşturma
TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
TBMM'ye 'Asgari ücret bölgelere göre belirlensin' başvurusu
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
TIMSS 2023'te okullarda 'akran zorbalığı' alarm verdi
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Asgari ücret için yüzde 35 formülü masada
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
50 milyon TL'lik vurgun yapan eski kaymakam tahliyesini istedi!
İliç faciasında dikkat çeken karar
İliç faciasında dikkat çeken karar
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
İşçi kıyımı en fazla CHP'li belediyelerde
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
Bakan Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin değerlendirdi
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Türkiye'de 59 ilin ihracatı ocak-kasım döneminde arttı
Ana sayfaHaberler Sağlık

SGK'nın geri ödeme listesinde 8 bin 804 ilaç var

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırmak adına ilaç geri ödeme listesini genişletmeye devam ediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 08:10, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 08:09
Yazdır
SGK'nın geri ödeme listesinde 8 bin 804 ilaç var

2000'li yılların başında sadece 3 bin 986 ilaç geri ödeme kapsamındayken, 2024 Ekim ayı itibarıyla bu sayı 8 bin 804'e ulaştı. Bu artışlarla, vatandaşların tedaviye daha uygun maliyetlerle ulaşması sağlanacak.

SGK geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırmaya devam ediyor. 2024 yılında geri ödeme listesine eklenen 401 yeni ilaçtan 44'ü kanser tedavisinde kullanılmak üzere listeye alındı. SGK'nın özellikle kanser gibi kritik hastalıklarla mücadeledeki bu girişimi, hastaların tedavi sürecindeki mali yükünü azaltmayı hedefliyor.

SGK'nın öncelikleri arasında, ilaç kullanımında bilinç oluşturarak tedavi masraflarını daha etkin bir şekilde yönetmek yer alıyor. Bu strateji, hem kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hem de hastaların doğru ve etkin tedaviye erişimini sağlama amacını taşıyor.

Sağlık sektöründe yapılan bu yenilikler, hem hastalar hem de sağlık çalışanları tarafından olumlu karşılanırken, SGK'nın önümüzdeki dönemde ilaç geri ödeme kapsamını daha da genişletmesi bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber