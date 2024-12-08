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Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Pazar günü (08/12/2024) ilk saatlerden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 08:18, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 08:16
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Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, , İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Pazar günü (08/12/2024) ilk saatlerden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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