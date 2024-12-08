Doktora saldırıda 'makas ve su ısıtıcısı' silah sayıldı

İstanbul Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde geçtiğimiz ekim ayında akıl almaz bir olay gerçekleşti. Hastanenin çocuk yoğun bakım bölümünde görev yapan doktor Ayşe Aşık, tedavi gören bir çocuğun annesi Fatma Erdem Söyleyen tarafından odasına kilitlenerek rehin alınarak makas ve su ısıtıcısı ile dakikalarca darp edildi. Gözaltına alınan saldırgan önce adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Korkunç anlara ait kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Başsavcılık soruşturmayı tamamladı.

KAPIYI KİLİTLEYİP DARP ETTİ



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Fatma Erdem Söyleyen hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten yaralama", "Cebir tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 16 yıl 9 aya kadar hapsini istedi.

ARZU KAYA