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Bakanlıktan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelana dair açıklama

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 13:03, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 13:06
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Bakanlıktan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelana dair açıklama

Karadeniz Sahil Yolu'nun Kıyıcık mevkisinde, yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde de hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölge Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Artvin Valisi Turan Ergün bölgede incelemelerde bulundu.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 03.15 sıralarında Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmındaki Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini söyledi.

Rize-Artvin kara yolunun çift taraflı trafiğe kapandığını kaydeden Ergün, "Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Emniyet, jandarma Kızılay, Karayolları, AFAD ve sağlık ekipleri bölgede. Sahil Güvenlik ekiplerimiz de denizden takip ediyor. Heyelan bir taraftan devam ediyor. Enkazın kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar gündüz yapılacak." dedi.

Kara yolunda 3-4 metre yüksekliğinde toprak olduğunu vurgulayan Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur' diye dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Ergün, ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelana ilişkin açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Arhavi-Hopa-Sarp devlet yolunun Kıyıcık mevkisinde bugün saat 03.50'de meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun çift yönlü trafiğe kapandığı anımsatıldı.

Yoldaki çalışmalara ilişkin bilgi verilen paylaşımda, "Heyelan kaldırma ve yolun yeniden ulaşıma açılması çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Kızılay ve sağlık ekipleri çalışmalarını koordineli şekilde sürdürmekte olup bir helikopterle bölgedeki durum yakından izlenmektedir." ifadesi kullanıldı.

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