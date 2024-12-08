Tesla, ölümlü trafik kazası oranında ilk sırada

ABD merkezli araç alım-satım ve karşılaştırma sitesi iSeeCars, ABD Ölümcül Kaza Analizi Raporlama Sistemi'ni analiz ederek rapor yayınladı. Araştırma kapsamında 2018-2022 yıllarındaki ölümlü trafik kazaları incelendi. Böylece milyar mil başına ölüm trafik kazası oranlarının en yüksek olduğu araçlar belirlendi.

Buna göre Tesla, ölümlü trafik kazasında 5,6'lık oranla markalar arasında birinci sırada yer aldı. Tesla'yı Güney Kore üretimi Kia 5,5'la takip ederken, Buick markası 4,8'le üçüncü oldu. Tesla'nın ortalamanın tam iki katı fazla bir orana sahip olması dikkat çekti.

Araştırma kapsamında modeller ele alındığında ise birinci değişti. Hyundai'nin Venue modeli milyar mil başına 13,9 ölümlü trafik kazasıyla ilk sırada yer aldı. Bu modeli Chevrolet Corvette ve Mitsubishi Mirage takip etti.