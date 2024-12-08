Beyaz Saray: Biden ve ekibi Suriye'deki gelişmeleri yakından izliyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Savett, Biden ve ekibinin, Suriye'deki olağanüstü gelişmeleri yakından takip ettiğini, bölgesel ortaklarla yakın irtibatın sürdüğünü kaydetti.