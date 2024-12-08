TÜİK 15 bilişim personeli alacak

TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enstitünün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 3 kıdemli yazılım mimarı, 6 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 1 kıdemli sistem ve ağ güvenliği uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 2 iş analisti ve 2 iş zekası uzmanı alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

Başvurular, 12-22 Aralık tarihlerinde alınacak.

Kurumca belirlenen kriterlere göre yapılacak değerlendirmenin ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, TSE'nin internet sitesinden ilan edilecek.

Sınav tarihleri, başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak.