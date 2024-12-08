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Emlak danışmanları: e-Devlet'ten kira sözleşmesi zorunlu olsun

Emlak danışmanları, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin düzenlemenin ikinci fazı olarak kendilerine yetki verilmesini bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 11:06, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 11:14
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Emlak danışmanları: e-Devlet'ten kira sözleşmesi zorunlu olsun

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ev sahibi ve kiracı arasındaki kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet 4 Kasım'dan beri uygulanıyor.

Uygulama, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıklarının çözümüne katkı sağlanması için devreye alındı.

Uygulamanın ilk fazında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı'ndeki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünde hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine buradan onaylanıyor.

Bu hizmetin yıl sonunda emlak danışmanları için de devreye alınması bekleniyor. Buna göre, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunma imkanına sahip olacak.

- "Düzenlemeyi destekliyoruz"

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, e-kira sözleşmesi sisteminin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in girişimiyle uygulanmaya başladığını ve bu düzenlemeyi emlak danışmanlarının desteklediğini bildirdi.

Vatandaşların, evlerini kiraya verirken kiracının geçmişteki sözleşmelerini de görebildiğini belirten Akçam, "Sözleşmelere ilişkin takiplerin hepsi e-Devlet üzerinden yapılacak. Sistem şu an için zorunlu değil ve fakat biz düzenlemenin zorunlu hale gelmesini istiyoruz. Gayet doğru bir uygulama." ifadesini kullandı.

Akçam, söz konusu düzenlemenin ikinci aşamasının da emlak danışmanlarının ev sahiplerinin verdiği yetkiyle e-kira sözleşmesi hazırlaması olacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şu an yapılan kontratlarda henüz 'emlak danışmanı' diye bir buton bulunmuyor, sadece kiracı, ev sahibi ve kefil kısımları bulunuyor. Emlak danışmanları sürece dahil olduğunda müşterisi olan ev sahibi veya kiracıyla e-Devlet üzerinden kontrat yaparak hizmet bedelini alacak. Bu konunun vergisel tarafını da düşünmek gerekir. Sistemi üzerinden yıllık kira beyanlarının takip edilmesi sağlanacak. Son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri kapı kapı gezip kira kontratından kaynaklı gelirler için beyanname düzenlemesi için tebligat bırakıyor. En azından oradaki iş yükü de ortadan kalkacak ve bu şekilde sistem üzerinden her şey denetim altına alınmış olacak."

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