Bungalov dolandırıcılarına 7 ilde eş zamanlı operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Dolandırıcıların, sahte veya bir başka hesabın içeriklerinin bulunduğu görseller ile Sivrice ilçesinde bulunan 'Sivrice Bungalov' bungalov kiralama adı altında hesaplar açtığını, müşterileri kiralama bedelinin tamamı veya kaparo bedeli adı altında dolandırdıklarını belirlendi. Bu yöntemlerle birçok müşteri dolandırılırken, dolandırıcılığa konu olan banka hesap hareketleri incelendiğinde 38 milyon 811 bin 289 Türk Lirası işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Harekete geçen polis ekipleri, yürütülen soruşturma neticesinde 7 farklı ilde 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yapılan ikamet aramalarında; 1 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 4'üne adli kontrol kararı verildi ve 7'si ise serbest bırakıldı.