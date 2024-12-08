Tırdan fırlayan teker seyir halindeki otomobilin tavanına düştü: 1 ölü

Olay, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 36. kilometresinde meydana geldi. B.T. idaresindeki 34 KD 9788 plakalı otomobilin tavanına, seyir halindeyken karşı şeritten geçen tırdan fırlayan teker düştü. Tekerin tavanı yarmasıyla sürücünün yanındaki Erhan Tatar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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