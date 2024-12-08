Tırdan fırlayan teker seyir halindeki otomobilin tavanına düştü: 1 ölü
Diyarbakır'da, seyir halindeki tırdan fırlayan tekerin bir otomobilin tavanına düşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 12:38, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 13:45
Olay, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 36. kilometresinde meydana geldi. B.T. idaresindeki 34 KD 9788 plakalı otomobilin tavanına, seyir halindeyken karşı şeritten geçen tırdan fırlayan teker düştü. Tekerin tavanı yarmasıyla sürücünün yanındaki Erhan Tatar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Öte yandan sürücü, olayın şokunu yaşayarak sinir krizi geçirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.