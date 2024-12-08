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Suriyeliler, İstanbul konsolosluğuna girdi, bayrağı değiştirdi

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ı ele geçirip Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından, Türkiye'deki Suriyeliler İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te kutlama için sokaklara çıktı. İstanbul Şişli'deki konsolosluk önünde toplanan Suriyeliler, konsolosluk binasında dalgalanan bayrağı değiştirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2024 12:51, Son Güncelleme : 08 Aralık 2024 13:04
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Suriyeliler, İstanbul konsolosluğuna girdi, bayrağı değiştirdi

Suriye'de Esad rejimine karşı mücadele eden muhalifler, 12 günlük hızlı ilerleyişin ardından Şam'ı kontrol altına aldı. Esad'ın geri çekilmesi ve kayıplara karışmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, bu gelişmeyi kutlamak için sokaklara çıktı.

Suriye'de Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından sevinç gösterileri peş peşe geldi. Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı İstanbul Fatih'te ve Kayaşehir'de dikkat çeken görüntüler kaydedildi.

Tekbirler getirip şarkılar söylediler

Şanlıurfa'daki Suriyeliler, Beşar Esad'ın devrilmesiyle sokaklara çıkarak kutlamalara katıldı. Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanı, kutlamaların merkezi haline geldi. Meydanda toplanan kalabalık, tekbirler getirerek havai fişekler patlattı ve sevinç içinde şarkılar söyledi.

Kilis'te de benzer görüntüler kaydedildi. Kilis'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.

Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da Esad yönetimi kontrolünü kaybetmesi üzerine sabah erken saatlerinde Topçu Meydanında toplanan binlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu. Şanlıurfa'da yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu.

Şam tatlısı dağıttılar

Ellerinde Türk ve Suriye bayraklarla kent merkezinde gelenler, sevinç gösterisinde bulundu. Kutlamalarda bazı kişiler, Şam tatlısı ikramında bulundu. Suriye sınırında bulunan Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde de kutlamalar devam ediyor.

'Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün'

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda buluşan Suriyelilerin sevinç içerisinde ülkelerine geri dönüşleri sürüyor. Suriyelilerin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam ediyor.

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay'a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye'nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" dedi.

Fatih Camii'nde kutlama yaptılar

İstanbul'daki Fatih Camii'nde de haberlerin yayılmasının ardından tekbirler getirildi, avluda toplanan kalabalık ise Suriye bayraklarıyla kutlama yaptı.

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